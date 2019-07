Hannover soll dichtestes E-Ladenetz Deutschlands bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - In Hannover soll das bundesweit dichteste Netz an Strom-Tankstellen entstehen. Der Energieversorger Enercity plant bis Ende 2020 rund 600 öffentlich zugängliche Ladepunkte für die Elektromobilität in der Region, davon 480 im Stadtgebiet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Gemessen an der Einwohnerzahl von 544 000 Menschen in Hannover sei das dichteste E-Ladenetz Deutschlands das Ziel.

Bisher hat Enercity den Angaben zufolge bundesweit rund 440 überwiegend private Ladepunkte aufgestellt. Bis Jahresende soll diese Zahl auf mehr als 900 steigen. Insgesamt investiere Enercity zehn Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität, sagte die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Bei der Standortsuche für die E-Tankstellen in Hannover hat das Unternehmen auch 2224 Anwohner befragt. Am wichtigsten war den Teilnehmern dabei die Nähe zum Wohnort (54 Prozent), gefolgt vom Arbeitsort (17 Prozent). Die 1310 Wunschstandorte will Enercity jetzt mit Vertretern von Stadt und Region auf die Umsetzbarkeit hin prüfen.