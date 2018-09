Tschentscher sieht Hamburg als Trendsetter für Landstrom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg hat mit seiner Landstrom-Anlage für Kreuzfahrtschiffe am Terminal Altona einen Trend gesetzt, der sich nach Ansicht von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zunehmend durchsetzen wird. "Einer muss anfangen, auch wenn er dann vielleicht noch technisch einiges nachbessern muss", sagte Tschentscher am Donnerstag bei einem Besuch auf der "Aidasol", die in Hamburg während ihrer Liegezeiten mit Landstrom versorgt wird und deshalb die Dieselmotoren abschalten kann. Andere Hafenstädte und Reedereien würden nun nachziehen.

Bislang nutze die "Aidasol" Landstrom nur bei ihren Stopps in Hamburg, doch in Kiel und Rostock-Warnemünde würden entsprechende Anlagen vorbereitet und könnten in den kommenden beiden Jahren in Betrieb gehen, sagte Aida-Chef Felix Eichhorn. Auch im norwegischen Bergen werde eine Landstrom-Anlage errichtet.