Preisgarantie nach Fernwärme-Kauf von Mietern begrüßt

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Mieter und die Wohnungsunternehmen haben die Preisgarantie des Senats nach der geplanten Übernahme des Fernwärmenetzes begrüßt. Gleichzeitig erklärten der Mieterverein zu Hamburg und der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Mittwoch in getrennten Erklärungen, sie würden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) beim Wort nehmen und auf die Einhaltung der Garantie achten. Tschentscher hatte am Dienstag versichert, der Kauf des Fernwärmenetzes und die Umstellung auf eine klimafreundliche Wärmeerzeugung würden die mehr als 200 000 Abnehmer nicht stärker belasten, als es bei anderen Energieträgern der Fall wäre. Die Stadt Hamburg will das Fernwärmenetz zum 1. Januar übernehmen.

Gegenwärtig würden die Haushalte in Genossenschaftswohnungen im VNW mit Heizkosten von rund einem Euro je Quadratmeter und Monat belastet, heißt es in der Mitteilung des VNW. Für die kommenden Monate erwarteten Experten einen deutlichen Anstieg der Energiekosten. "Bezahlbares Wohnen ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit", sagte VNW-Direktor Andreas Breitner. "Dazu gehört auch die sogenannte zweite Miete."