Dialog mit Kritikern des geplanten LNG-Terminals

Hamburg/Brunsbüttel (dpa/lno) - Die möglichen Betreiber eines Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Brunsbüttel suchen den Dialog mit den Kritikern des Projektes. Am 13. und 20. Februar werde die German LNG Terminal GmbH gemeinsam mit dem Klimabündnis gegen LNG sowie einer Reihe von externen Experten über das geplante Terminal diskutieren, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Damit wollten die potenziellen Betreiber des Terminals den offenen und transparenten Dialog mit Bürgern, Anwohnern und allen Interessierten sichern.

Gegen das geplante Terminal regt sich zunehmend Widerstand. Ein Bündnis aus verschiedenen Gruppen hat 67 000 Online-Unterschriften gegen eine staatliche Förderung des Terminals gesammelt. Die Kritik richtet sich gegen fossile Brennstoffe allgemein, da auch Erdgas klimaschädliches CO2 ausstößt, sowie gegen Gasimporte aus den USA. Dort wird bei der Erdgasförderung die umstrittene Fracking-Methode eingesetzt. Das offizielle Genehmigungsverfahren für das 500 Millionen Euro teure Projekt soll in ungefähr zwei Monaten beginnen.