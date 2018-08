Altmaier berät mit Günther über LNG-Terminal in Brunsbüttel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kommt am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) nach Kiel. Er trifft dort mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zusammen. Im Mittelpunkt stehen energiepolitische Themen. Ein Schwerpunkt ist das in Brunsbüttel von privaten Investoren angestrebte Importterminal für verflüssigtes Erdgas (LNG). Es wäre das erste LNG-Terminal in Deutschland. Andere europäische Länder haben bereits LNG-Terminals. Der Bund und die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein haben signalisiert, das Projekt positiv zu bewerten und möglicherweise mit staatlichen Mitteln zu unterstützen. Ein weiteres Thema in Kiel ist der Bau von Landstromanlagen, um die bisher durch Schiffsdiesel belastete Luft in Häfen sauberer zu machen.