Petition zu Tempolimit 130 der Evangelische Kirche gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Eine Petition für ein allgemeines Tempolimit von 130 Kilometern je Stunde auf deutschen Autobahnen hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gestartet. Seit Mittwochmorgen kann die Petition im Internet unterzeichnet werden, wie Oberkirchenrat und EKM-Gemeindedezernent Christian Fuhrmann am Mittwoch in Erfurt sagte. Zudem unterstützten verschiedene Vereine, fast alle evangelische Landeskirchen und auch einige katholische Bistümer das Anliegen. Kommen innerhalb von vier Wochen 50 000 Unterschriften zusammen, muss sich der Petitionsausschuss des Bundestags in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema beschäftigen.

Die EKM verspricht sich von dem Tempolimit etwa einen Beitrag zum Umweltschutz durch reduzierte klimarelevante CO2-Ausstöße und mehr Verkehrssicherheit. "Wir wissen, dass wir damit ein strittiges Thema aufgegriffen haben. Halten es aber für wichtig, weil damit deutlich wird, dass wir alle gefragt sind, etwas zu ändern", sagte Fuhrmann.