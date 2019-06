Energieministerin: Land soll auch auf Wasserstoff setzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will für die künftige Energieerzeugung maßgeblich auch auf Wasserstofftechnologien setzen. Nach den Plänen von Energieministerin Anja Siegesmund soll Wasserstoff schon in den nächsten Jahren Züge, Busse und Lastwagen antreiben, die in Thüringen unterwegs sind. Zudem sollten mit Hilfe dieser Technologien in Zukunft Gebäude geheizt und gekühlt werden, sagte die Grüne-Politikerin am Mittwoch in Erfurt. "Wasserstoff aus erneuerbaren Energien steht für Hochtechnologie und Klimaschutz."

Vor wenigen Wochen war bereits ein Wasserstoffzug zu einer Testfahrt durch das Schwarzatal in Ostthüringen gerollt. Auf der Strecke zwischen Rottenbach und Katzhütte sollen ab Ende 2021 zwei wasserstoffbetriebene Zügen regelmäßig unterwegs sein. In Erfurt beschäftigte sich am Mittwoch eine Konferenz mit dem Thema.