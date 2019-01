23 Millionen Euro fürs Energiesparen in der Wirtschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für Investitionen in Energiesparmöglichkeiten haben Unternehmen in Thüringen in den zurückliegenden drei Jahren 23,5 Millionen Euro Förderung vom Land erhalten. Damit seien Gesamtinvestitionen von 53 Millionen Euro etwa in energiesparende Produktionstechnologien oder Beleuchtung mit geringerem Stromverbrauch ermöglicht worden, teilte das Umweltministerium am Samstag mit. Durch die bislang umgesetzten 230 Einzelprojekte könnten jährlich rund 36,5 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart werden, was dem Strombedarf von mehr als 7000 Vier-Personen-Haushalten entspreche.

Das Ministerium hatte 2015 das spezielle Förderprogramm "Green Invest" für die Umrüstung auf eine klimafreundliche Energieversorgung von Unternehmen aufgelegt. Seitdem beantragten 1000 Betriebe Fördermittel dafür, rund 85 Prozent der Anträge seien bewilligt worden.