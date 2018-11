Sonntagsfahrverbot für Tank-Lkw: Regierung prüft Aussetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens prüft ein rasches Aussetzen des Sonntagsfahrverbots für Tanklastwagen. "Wir prüfen für Tanklastwagen die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots schon für das kommende Wochenende, spätestens aber für das übernächste Wochenende", sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Er betonte: "Es soll keine Wohnung kalt bleiben. Und Pendler dürfen nicht an leeren Zapfsäulen stehen."

Der niedrige Rheinpegel gilt als Hauptursache dafür, dass vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz Tankstellen leer laufen. Viele Tankschiffe können nur noch halb so viel Diesel und Benzin transportieren. Vor diesem Hintergrund hatte der Mineralölwirtschaftsverband gefordert, dass Tanklastwagen an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein dürfen. Der Verband hat nach eigenen Angaben das Bundesverkehrsministerium um eine vorübergehende Aufhebung der Fahrverbote für Tanklastwagen gebeten.