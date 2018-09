Hambacher Forst: Mehr als 500 000 Unterschriften gesammelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit mehr als 500 000 Unterschriften wollen Umweltschützer die NRW-Landesregierung dazu bringen, die geplante Rodung im Braunkohlerevier Hambacher Forst zu stoppen. BUND, Campact und Greenpeace wollen die im Internet gesammelten Unterschriften am Donnerstag (9.45 Uhr) an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) übergeben. Man werde den Protest unter dem Motto "Armin lasset" für die Erhaltung des Waldes und ein Ende des Kohleabbaus vor den Landtag tragen, teilten die Umweltorganisationen am Mittwoch mit. Die Staatskanzlei erklärte, Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) werde den Termin wahrnehmen. Um an die Pflanzenvielfalt im Wald zu erinnern, wollen die Demonstranten bis zu 15 Bäume aus Karton aufbauen.

Umweltschützer protestieren im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen dagegen, dass der Energiekonzerns RWE im Herbst weite Teile des Forstes abholzen will, um weiter Braunkohle baggern zu können. Der Wald gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung.