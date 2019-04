Intelligente Energiesysteme für Sachsens Städte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Sachsens größte Städte testen intelligente Energiesysteme für eine klimafreundliche Zukunft. In Dresden werde derzeit eine "smarte" Messtechnik für Heizungen ausprobiert, teilte das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden mit. Knapp 50 Vorhaben zu Energieeffizienz, Mobilitätsausbau und einem besseren Zugang zu städtischen Daten würden mit einer Förderung von etwa 4,5 Millionen Euro im Rahmen eines EU-Programms seit Ende 2017 umgesetzt.

Auch Leipzig bewarb sich nun für die Förderung. Die Umsetzung fände in enger Zusammenarbeit mit Partnerstädten in ganz Europa statt, sagte Beate Ginzel, amtierende Leiterin des Referats Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Bis Sommer rechnet sie mit einer Entscheidung von Seiten der EU. Knapp sieben Millionen Euro könnten dann in ein Modellprojekt für ein dezentrales Energiesystem in Leipzig fließen.