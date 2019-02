Wirtschaft: Schnelle Signale für Strukturwandel in Lausitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus setzt wegen des geplanten Braunkohleausstiegs auf die zügige Ansiedlung neuer Behörden und Unternehmen in der Lausitz. "Die Sorge, die wir ein bisschen haben ist, dass es zu lange dauert, bis etwas sichtbar wird", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle am Montag nach einem Treffen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit Vertretern von Kommunen und Wirtschaft in Cottbus. "Jetzt müssen schnell positive Signale gesetzt werden." Woidke stellte dort die Vorschläge der sogenannten Kohlekommission vor. Die Lausitz soll Milliardenhilfen und Infrastrukturprojekte bekommen.