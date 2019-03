Umsiedlungsvertrag für Dorf Mühlrose wird unterschrieben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlrose (dpa/sn) - Tempo im Lausitzer Revier: Im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und der Dorfbewohner wird heute der Umsiedlungsvertrag für das Dorf Mühlrose im Kreis Görlitz unterzeichnet. Das Papier regelt die private Entschädigung der Umsiedler und des kommunalen Eigentums. Am 14. Februar hatte die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) mitgeteilt, dass die Braunkohlereserven im Teilfeld Mühlrose im Nochtener Tagebau erschlossen werden. Das Energieunternehmen rechnet dort mit einer Fördermenge von 150 Millionen Tonnen Kohle.

Von der Umsiedlung sind rund 200 Einwohner betroffen. Ein Großteil von ihnen zieht gemeinsam ins benachbarte Schleife. Die Erschließungsarbeiten am dortigen Ansiedlungsstandort sollen noch in diesem Sommer beginnen. Den Vertrag unterzeichnen der Trebendorfer Bürgermeister Waldemar Locke, der Schleifer Bürgermeister Reinhard Bork sowie der Leag-Vorstandsvorsitzende Dr. Helmar Rendez und der Bergbauvorstand Uwe Grosser. Im Archiv verschwundener Orte in der Lausitz erhält Mühlrose die Nummer 138.