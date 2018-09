Industrie in der Lausitz: Konferenz zu Erfolgschancen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa) - Mit der schwindenden Bedeutung der Braunkohle werden viele Industriejobs in der Lausitz wegfallen. Von vielen Seiten gibt es deshalb die Forderung, alternative Industriearbeitsplätze zu schaffen. Die Energie- und Bergbaugewerkschaft IG BCE will heute auf einer Standortkonferenz in Cottbus über Erfolgschancen für die Region reden. Dazu sind nach Gewerkschaftsangaben auch Bankleute, Finanzinvestoren und Unternehmer als Diskussionsteilnehmer eingeladen. Zudem ist die Politik dabei: Die Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), werden erwartet. Eine solche Standortkonferenz soll es im November auch im Rheinischen Revier geben, hieß es von der Gewerkschaft.