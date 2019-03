Windenergie-Branche: Ausbau stagniert in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Brandenburger Windenergie-Branche vermisst bei der rot-roten Landesregierung ausreichende Unterstützung beim Ausbau der Anlagen. Planungszeiträume von Politik und Energiewirtschaft verliefen nicht parallel, kritisierte Jan Hinrich Glahr, Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie Berlin-Brandenburg am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in Berlin. Der Bau neuer Anlagen sei im Vorjahr im Vergleich zu 2017 um 47 Prozent zurückgegangen. Seit 2015 werde nicht mehr ausreichend kommuniziert, dass Windenergie notwendig und von regionalem Nutzen sei. Spätestens wenn die Verstromung der Braunkohle 2038 zu Ende gehe, könnten die erneuerbaren Energien wieder zur Wertschöpfung in der Lausitz beitragen.