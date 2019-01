Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach dem Verkauf seiner Braunkohlesparte sieht der schwedische Energiekonzern Vattenfall Deutschland weiterhin als wichtigen Erzeugungsstandort. "Wir wollen auch in Deutschland ein großer Energieproduzent bleiben", sagte Vattenfall-Vorstandschef Magnus Hall der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sehen uns nach anderen Energiequellen um, etwa Restwärme und Abwärme von Industrieanlagen oder Datenverarbeitungszentren", fügte er hinzu. Zu den Überlegungen gehöre auch der Einsatz von Holzpellets. Langfristig sollen nach jahrelangem Stellenabbau auch wieder Arbeitsplätze in Deutschland entstehen, sagte Hall.