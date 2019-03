Untersuchungen zu Stromausfall in Köpenick dauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Einen Monat nach dem schweren Stromausfall in Berlin-Köpenick dauern die Untersuchungen dazu weiter an. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz teilte auf Anfrage mit, dass momentan noch von allen Beteiligten Stellungnahmen gesammelt werden. Bei dem Stromausfall im Ortsteil Köpenick Ende Februar waren mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe mehr als 30 Stunden ohne Strom. Der Vorfall ging auf einen Fehler einer Baufirma zurück, die entsprechende Kabel bei Arbeiten an der Salvador-Allende-Brücke durchtrennte.

Auch die Anzahl der Entschädigungen für die Betroffenen des Stromausfalls ist noch unklar. Vattenfall zahlt als Betreiber des Stromnetzes 20 Euro an jeden Betroffenen, der einen entsprechenden Antrag stellt. Die Zahlung ist Teil eines Kundenversprechens, nach dem diese entschädigt werden, wenn sie länger als drei Stunden ohne Strom sind. Wie viel Geld schon geflossen ist und wie viele solcher Anträge gestellt wurden, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht mitteilen. Momentan sammele das Unternehmen noch die Anträge, in zwei bis drei Monaten wisse man mehr.