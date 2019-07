Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Hakenfelde ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren etwa 500 Haushalte an der Chamissostraße und am Wandsdorfer Steig, wie ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei sagte. Grund für den Stromausfall sei eine Störung im Schaltwerk Hakenfelde gewesen. Die Polizei rechnete nach Aussagen des Netzbetreibers zunächst mit einer Unterbrechung von 1,5 Stunden.