Naturschutz und Demo-Verbot: Klagen wegen Hambach-Rodung

Münster/Aachen (dpa) - Wegen der umstrittenen Rodungspläne von RWE im Hambacher Forst klagt der Umweltverband BUND parallel in zwei Verfahren: vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster gegen die Rodung selbst, beim Aachener Verwaltungsgericht, um die für diesen Samstag geplante Großdemonstration durchzusetzen.

OVG-Klage: Hier will der BUND in einem Eilverfahren gegen das Land Nordrhein-Westfalen ein generelles Rodungsverbot durchsetzen. Zentrale Frage ist, ob der Wald mit seinem Bechsteinfledermaus-Vorkommen die Qualitäten eines europäischen FFH-Schutzgebietes hat und deshalb geschützt werden muss. Das hatte das Verwaltungsgericht Köln verneint. Die Entscheidung soll bald fallen, möglicherweise Anfang der kommenden Woche. RWE hat ein Rodungsmoratorium längstens bis zur Monatsmitte in Aussicht gestellt, um diese Entscheidung abzuwarten.

Verwaltungsgericht Aachen: Die Klage beim Verwaltungsgericht hat die Umweltorganisation am Donnerstag angekündigt, nachdem die Polizei die Großdemonstration wegen Sicherheitsbedenken verboten hatte. Begründet wurde der Eilantrag mit einer "Einschränkung des Demonstrationsrechtes" - eines in der Verfassung geschützten Grundrechtes. Auch hier ist mit einer Entscheidung schnell zu rechnen - wahrscheinlich noch am Freitag.

In früheren Fällen wurde bei einer Ablehnung noch am selben Tag das OVG angerufen, das ebenfalls in wenigen Stunden entschied. So könnte, falls die Vorinstanzen die Klage ablehnen, sogar das Bundesverfassungsgericht als letzte Instanz noch vor dem geplanten Demonstrationstermin am Samstagmittag entscheiden.