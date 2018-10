LNG Stade beantragt Fördermittel für Terminal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lni) - Die Planer des Terminals für Flüssigerdgas-Importe (LNG) in Stade haben beim Bund offiziell Fördermittel für das Großprojekt beantragt. Das Terminal soll stufenweise ausgebaut werden und könnte ab Ende 2020 deutsche Häfen und Tankstellen mit LNG versorgen, sagte der Geschäftsführer der LNG Stade GmbH, Manfred Schubert, am Dienstag. "In der finalen Ausbaustufe soll das LNG-Terminal in Stade dazu beitragen, bis zu 15 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs zu decken."

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), bezeichnete Stade als "außerordentlich geeigneten Kandidaten im Rennen" um den Bau des ersten LNG-Terminals in Deutschland. Außer in Stade laufen auch in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) Vorbereitungen für ein Terminal. LNG Stade kooperiert mit dem Dow-Werk in Stade, das zum US-Konzern Dow Chemical gehört.

US-Botschafter Richard Grenell, der am Dienstag in Berlin bei der Antragsübergabe dabei war, betonte das Interesse der USA am Ausbau von LNG-Lieferungen nach Deutschland und Europa: "Damit schaffen wir Arbeitsplätze und vertiefen die transatlantischen Beziehungen, während wir gleichzeitig Deutschland helfen, seine Energiequellen zu diversifizieren."

In Stade sind für die erste Ausbaustufe - mit einer Kapazität von 4 Milliarden Kubikmeter LNG - Investitionen von 400 bis 500 Millionen Euro veranschlagt. In zwei weiteren Stufen könnte das Volumen auf bis zu 12 Milliarden Kubikmeter hochgefahren werden.