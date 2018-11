1600 Haushalte ohne Strom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rund 1600 Haushalte in den südwestlichen Stadtteilen Berlins hatten am Sonntagmorgen keinen Strom. Grund für den Ausfall sei ein Kabelfehler in der Nähe des Umspannwerks Dahlem um kurz vor 5.00 Uhr gewesen, sagte Stromnetz Berlin-Sprecher Olaf Weidner. Betroffen waren demnach Teile von Lichterfelde, Steglitz und Zehlendorf. "Darunter Abschnitte der Schlossstraße und Unter den Eichen".

Auch bei der S-Bahn-Berlin sorgte der Stromausfall für Störungen. Züge der Linie S1 konnten nicht am Bahnhof Botanischer Garten halten. "Die Bahnsteigbeleuchtung und die Lampen an den Abgängen funktionierten nicht", so ein S-Bahn-Sprecher. Aus Sicherheitsgründen fuhren alle Züge an der Station ohne Halt vorbei. "Fahrgäste mussten von 5.00 Uhr bis 7.30 Uhr auf BVG-Busse ausweichen."

Technikern gelang es noch am Sonntagmorgen, den Stromausfall zu beheben. Nach Angaben von Stromnetz Berlin wurden die betroffenen Häuser ab etwa 6.00 Uhr wieder mit elektrischer Energie versorgt.