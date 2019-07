Pipelinebau: Bessere Abwasserklärung für Boddengewässer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen (dpa/mv) - Für die Umweltschäden beim Bau der zweiten Ostseepipeline für russisches Erdgas muss der Investor Nord Stream einen Ausgleich leisten. Um sauberes Abwasser mit weniger Nährstoffen in die Rügenschen Boddengewässer und in die Ostsee einzuleiten, erhalten die Klärwerke Bergen und Göhren auf Rügen sowie Stralsund und Greifswald zusätzliche Filter. Diese sollen pro Jahr 70 Tonnen Stickstoff und drei Tonnen Phosphor zurückhalten. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) will sich heute in Bergen über den Baufortschritt informieren. Zum Jahresende sollen die Zusatzfilter in Betrieb gehen.

Ursprünglich wollte das Land Mecklenburg-Vorpommern als Ausgleich bestehende Schutzgebiete auf Rügen erweitern. Bauern, die etwa 300 Hektar Ackerland zur Verfügung stellen sollten, wehrten sich dagegen. Insgesamt seien in Mecklenburg-Vorpommern Ausgleichsmaßnahmen im Umfang von 40 Millionen Euro geplant, sagte ein Unternehmenssprecher. Weitere Projekte seien der Polder Bargischow (Vorpommern-Greifswald), der wieder unter Wasser gesetzt werden soll, sowie die Renaturierung der Fischlandwiesen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.