Jenoptik will Mechatroniksparte verkaufen

Jena (dpa) - Der Technologie-Konzern Jenoptik will seine Mechatronik-Sparte loswerden. Der SDax-Konzern wolle sich in Zukunft noch stärker auf das Optik- und Photonik-Geschäft konzentrieren, hieß es am Montag nach Börsenschluss.

Darum habe Jenoptik den Verkaufsprozess für die Mechatroniksparte Vincorion in Gang gesetzt. Die Mittel sollen in das Wachstum des Konzerns und die Verbesserung der Abläufe fließen. Das Geschäft habe im vergangenen Jahr 166 Millionen Euro erlöst.

Außerdem teilte Jenoptik mit, der Vertrag mit Chef Stefan Traeger sei um fünf Jahre verlängert worden.