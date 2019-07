Sächsische Unternehmen bei Halbleiter-Messe in Kalifornien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen rührt in Kalifornien die Werbetrommel für den Freistaat als Hightech- und Forschungsstandort. Rund 20 Unternehmen aus Sachsen präsentieren sich vom nächsten Dienstag an in San Francisco bei der Messe Semicon West, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Auf dem Programm stehen Gespräche mit internationalen Ausstellern sowie Besuche bei Unternehmen im Silicon Valley. Bei einem Abend unter dem Motto "Silicon Valley meets Silicon Saxony" wollen die Firmen mit potenziellen Investoren ins Gespräch kommen und für Sachsen als Europas größten Standort für die Halbleiterbranche werben. Die Messe gilt als wichtigste Halbleiter-Schau Nordamerikas.

Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) haben rund 130 US-amerikanische Firmen rund 16 000 Jobs im Freistaat geschaffen. "Allein ein Viertel aller US-Investments in Sachsen stammt aus Kalifornien", so WFS-Geschäftsführer Thomas Horn. Die Mikroelektronik und Informationstechnologie sei dabei am stärksten vertreten. Die USA waren 2018 mit einem Exportvolumen von 3,6 Milliarden Euro zweitwichtigster Außenhandelspartner für Sachsen.