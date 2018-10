Studie: Kunden in MV shoppen lieber vor Ort als online

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Der stationäre Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern erfreut sich einer Studie zufolge nach wie vor großer Beliebtheit bei den Kunden. Selbst in kleinen Orten und im Umland der größeren Städte kaufen die Menschen die meisten Produkte eher im Geschäft vor Ort als über das Internet ein. Dies zeigten die ersten Ergebnisse der Untersuchung "Die Bedeutung der Digitalisierung für den Einzelhandel in MV", teilte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Schwerin mit. Allerdings erwarte die Mehrzahl der rund 4000 Befragten von den stationären Anbietern ein Online-Angebot, um sich vor dem Einkauf informieren zu können.