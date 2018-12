Einzelhandel bislang zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

22. Dezember 2018 20:32 Einzelhandel - Frankfurt am Main

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Einzelhandel ist insgesamt zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft. Gerade die vergangenen Tage seien die bisher umsatzstärksten gewesen, erklärte der Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Hessen, Michael Kullmann, am Samstag. Allerdings hätten die vergangenen drei Wochen ein unterschiedliches Bild im hessischen Handel gezeigt: Während die Zentren und größeren Innenstädte demnach von einer positiven Resonanz in dieser Zeit sprächen, wären die Händler in den Randlagen und insbesondere der Facheinzelhandel vereinzelt unzufrieden.

Das Weihnachtsgeschäft umfasst den Händler zufolge die Monate November und Dezember sowie die ersten Januartage. Der Handelsverband Hessen rechnet mit einem Umsatz im Weihnachtsgeschäft 2018 von 8,55 Millionen Euro. Pro Kopf geben die Deutschen für Geschenke laut Aussage des Handelsverbandes Deutschland rund 472 Euro aus.