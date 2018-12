Innenstadthändler mit Weihnachtsgeschäft bisher unzufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das diesjährige Weihnachtsgeschäft lässt aus Sicht der Einzelhändler in Thüringen bislang zu wünschen übrig. "Wahrscheinlich werden wir insgesamt leicht unter dem Vorjahresniveau liegen", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Thüringen, Knut Bernsen, am Sonntag. Vor allem für die Geschäfte in den Innenstädten sei es bislang nicht so wie erwartet gelaufen, nur jeder vierte Innenstadthändler habe sich bei einer Befragung zufrieden gezeigt. Dagegen laufe es beim Online-Handel auf Umsatzzuwächse von zehn Prozent hinaus.

In Thüringen waren am Sonntag unter anderem in Erfurt, Weimar, Jena und Heiligenstadt die Geschäfte zum Adventseinkauf geöffnet. Bei ungemütlich regnerischem und windigen Wetter zog es die Kunden nach Angaben von Bernsen bevorzugt unter die Dächer der gut geheizten Einkaufszentren. Vor allem Kosmetik, Bücher, Spielzeug, Uhren und Schmuck waren gefragt.

Bernsen rechnet damit, dass das Geschäft noch anzieht, je näher Weihnachten heranrückt. Ohnehin werde ein Teil der Umsätze erst nach dem Fest gemacht, wenn geschenktes Geld ausgegeben werde.

An den beiden folgenden Adventssonntagen dürfen die Geschäfte in Thüringen nicht öffnen, verkaufsoffene Sonntage sind in der Vorweihnachtszeit nur am ersten oder zweiten Advent erlaubt.