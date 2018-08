Tiefensee: Thüringen mit höchstem Lohnanstieg seit 2010

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Bruttolöhne und -gehälter in Thüringen sind nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in keinem anderen Bundesland. Das Plus seit dem Jahr 2010 liege bei 26,8 Prozent, erklärte Tiefensee am Sonntag in Erfurt. Trotzdem habe der Freistaat noch einen hohen Nachholbedarf bei der Einkommensentwicklung. Im Durchschnitt verdienten die Thüringer im Jahr 2017 nach Berechnungen eines Arbeitskreises von Bund und Ländern 28 728 Euro brutto. Knapp darunter hätten nur die Bruttolöhne in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gelegen. Brandenburg bewegte sich etwa auf dem Thüringer Niveau.