Arbeitsagentur: IT-Unternehmen suchen Nachwuchs

Halle (dpa/sa) - Der Fachkräftemangel macht sich laut Arbeitsmarktexperten auch in der IT-Branche bemerkbar. Zugleich verändern sich die klassischen Berufe immer mehr durch die Digitalisierung. Deshalb komme es darauf an, viel eher als bisher in den Schulen über die neuen Möglichkeiten einer Berufsausbildung und Karriere zu informieren. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur haben sich seit Oktober 2017 rund 200 Bewerber für einen Ausbildungsplatz für Softwareentwicklung und Programmierung gemeldet. Hingegen wurden nur knapp 50 Stellen den Arbeitsagenturen angeboten. IT-Firmen suchten indes aber auch selbst im Internet nach Berufsnachwuchs, wie ein Agentursprecher sagte.