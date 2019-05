Abfindungsprogramm bei SAP stößt auf reges Interesse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walldorf (dpa) - Das Abfindungsprogramm bei SAP ist auf großes Interesse gestoßen. 1870 Mitarbeiter hätten sich für eine Vorruhestandsregelung oder eine Abfindung registriert, sagte der SAP-Personalchef in Deutschland, Cawa Younosi, am Donnerstag. "Ich rechne damit, dass in etwa 20 bis 30 Prozent der Fälle kein Vertrag zustande kommt." Das sei die Erfahrung der vergangenen Programme.

Die Beschäftigten lassen sich nun beraten, SAP muss dem Ausscheiden der Mitarbeiter außerdem zustimmen. Am Ende werde man in Deutschland bei den erwarteten etwa 1200 Beschäftigten landen, erwartet Younosi.

Europas größter Softwarehersteller SAP hatte den Umbau beim Personal im Januar angekündigt. SAP will Mitarbeiter umschulen, auf andere Positionen versetzen und in einigen Fällen auch mit Abfindungen in den Vorruhestand schicken, damit die Firma mit den Veränderungen in der Technologiebranche mithalten kann. Gut 4400 Beschäftigte weltweit sollen ihren Posten verlassen. Trotzdem soll die Mitarbeiterzahl weiter wachsen. Zuletzt hatte SAP rund 98 700 Beschäftigte, davon etwa 23 000 in Deutschland.

Der Umbau mit Kosten in Höhe von 886 Millionen Euro hatte SAP im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Auf das Gesamtjahr gesehen will der Konzern aber schwarze Zahlen schreiben. Der Betriebsrat hatte erst vor Kurzem eine Beschäftigungssicherung vereinbart, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2023 de facto ausschließt.