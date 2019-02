Gaming-Festival Dreamhack startet in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Tausende Computerspiel-Begeisterte werden am heutigen Freitag zur Eröffnung des dreitägigen Gaming-Festivals Dreamhack in Leipzig erwartet. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist in diesem Jahr die Deutsche Casemod-Meisterschaft, bei der Modellbauer um das aufwendigste Computer-Design wetteifern.

Dabei gestalten sie normale Gehäuse und Tastaturen fantasievoll neu. Zur Meisterschaft auf dem Leipziger Messegelände wollen nach bisherigem Stand 30 Bastler mit 45 Modellen kommen. Voriges Jahr wurden 18 500 Besucher auf der Dreamhack gezählt, die Veranstalter rechnen diesmal mit einem ähnlichen Interesse.