Pläne für bundesweit erstes Landeszentrum für E-Sport

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition hat sich die Förderung des E-Sport zum Ziel gesetzt. In Kiel ist dafür nun das nach Angaben des Innenministeriums bundesweit erste, öffentlich geförderte Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung geplant. Das neue Zentrum soll zur dritten Digitalen Woche im September in der Kieler Innenstadt eröffnet werden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Stadt und Land stellen dafür Fördermittel in Höhe einer Viertelmillion Euro bereit.

Landesregierung und Stadtverwaltung arbeiten mit dem eSport-Bund Deutschland (ESBD) zusammen, der Träger des Zentrums werden und weitere Partner gewinnen soll. Mittelfristig soll es sich selbst tragen. "Wir haben den Anspruch, bundesweites Vorbildprojekt für Digitalisierungskompetenz und E-Sport zu sein", sagte Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst (CDU).

Im März will der Verband einen Workshop mit potenziellen Partnern ausrichten. "Gemeinsam können wir hier ein bundesweites Flaggschiff für nachhaltiges Training bis in den Spitzenbereich des E-Sport schaffen", sagte ESBD-Präsident Hans Jagnow.

E-Sport steht für elektronischen Sport, also Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computer- und Videospielen. Der Landtag hatte Ende vergangenen Jahres 500 000 Euro für die Förderung kommunaler E-Sport-Häuser bereitgestellt.