Hamburg (dpa/lno) - Vor Tausenden Zuschauern hat das europäische Team Secret zum Abschluss des großen Computerspiel-Events "ESL One" in Hamburg 125 000 Dollar Preisgeld abgeräumt. Die Mannschaft setzte sich am Sonntagabend in der Barclaycard Arena in einem über sechsstündigen Finale gegen das chinesische Team Vici Gaming mit 3:2 durch. Während die erschöpften Gewinner den großen Siegerpokal entgegennahmen, regnete es in der Halle lila Konfetti.

Seit Freitag sind in Hamburg einige der weltbesten E-Sportler im Spiel "Dota 2" gegeneinander angetreten. Bei "Dota 2" kämpfen zwei Teams in einer virtuellen Kampfarena in Echtzeit gegeneinander. Es geht darum, die gegnerische Basis zu zerstören und die eigene zu schützen.

Laut Veranstalter waren insgesamt 20 000 Zuschauer angereist, um die Profis spielen zu sehen. Ein Highlight des Wochenendes war neben dem eigentlichen Turniergeschehen das sogenannte Cosplay am Samstag - ein beliebter Programmpunkt, bei dem Besucher in Kostümen ihre Lieblings-Spielcharaktere imitieren.

Insgesamt wurden bei dem Turnier Preisgelder in Höhe von 300 000 Dollar vergeben. In der E-Sport-Welt ist das allerdings nicht mal besonders viel: Bei der jährlich stattfindenden Weltmeisterschaft etwa gibt es mehr als eine Million Dollar zu gewinnen - pro Spieler.