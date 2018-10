Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg hat das große Computerspiel-Turnier "ESL One" begonnen. Bis Sonntag werden in der Barclaycard Arena acht der weltbesten E-Sport-Mannschaften im Spiel "Dota 2" gegeneinander antreten und um ein Preisgeld von 300 000 Dollar zocken. Vor mehreren Tausend Zuschauern startete das Wettkampf-Wochenende am Freitag mit einer Begegnung zwischen den Evil Genuises und compLexity Gaming - zwei US-amerikanischen Teams. Ursprünglich waren zwölf Teams im Rennen gewesen, vier sind aber schon in der Vorrunde ausgeschieden. Die Veranstalter erwarten übers Wochenende rund 20 000 Zuschauer aus aller Welt.

Für viele "Dota 2"-Fans ist die "ESL One" ein absolutes Highlight, weil sie ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Idole live spielen zu sehen. "Dota 2" gehört zu den so genannten MOBA-Spielen: MOBA steht für "Multiplayer Online Battle Arena" und bedeutet, dass zwei Teams in einer virtuellen Kampfarena in Echtzeit gegeneinander antreten. Es geht darum, die gegnerische Basis zu zerstören und die eigene zu schützen. Bei "Dota 2" besteht jedes Team aus fünf Spielern.

E-Sport bezeichnet das Spielen von Computer- und Videospielen im Wettbewerb. Professionelle E-Sportler können mit dem Computerspielen ihren Lebensunterhalt verdienen.