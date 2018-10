Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einem großen Finale geht heute das Computerspiel-Turnier "ESL One" in Hamburg zu Ende. Seit Freitag treten einige der weltbesten Gamer vor Tausenden Zuschauern in der Barclaycard Arena im Spiel "Dota 2" gegeneinander an. Sie spielen um ein Preisgeld von insgesamt 300 000 Dollar. Das Siegerteam erhält den größten Teil der Summe, nämlich 125 000 Dollar. Im Finale wird das so genannte Best of Five gespielt: Die Mannschaft, die drei von maximal fünf Spielen für sich entscheidet, gewinnt. Ein "Dota 2"-Spiel kann nach 15 Minuten vorbei sein, sich in seltenen Fällen aber auch über eine Stunde hinziehen. Wie lange das Finale dauern wird, ist deshalb vorher schwer absehbar.