SGL Carbon peilt Ergebnisplus und Milliardenumsatz an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon will das Jahr 2018 mit einem Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe und einem Milliardenumsatz abschließen. Wegen des weiter anziehenden Geschäfts im dritten Quartal sei die Prognose für das laufende Jahr angehoben worden, sagte Vorstandschef Jürgen Köhler am Dienstag in Wiesbaden.

Rückenwind gab es für das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen etwa durch das Geschäft mit Spezialgraphiten, die für Lithium-Ionen-Batterien sowie LEDs und Solarpanels genutzt werden. Zudem seien in den Büchern Zukäufe voll berücksichtigt worden.

Die Erlöse lagen nach neun Monaten bei gut 786 Millionen Euro - ein Plus von 23 Prozent binnen Jahresfrist. Der Gewinn habe 47,7 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen mit. Von Januar bis September des Vorjahres waren es 5,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr wird nach Angaben von Köhler die Prognose leicht erhöht und nun ein Umsatz von einer Milliarde Euro sowie ein Gewinn im mittleren zweistelligen Millionenbereich angepeilt.

2017 war SGL Carbon nach langer Durststrecke aus den roten Zahlen gekommen und hatte einen Gewinn von 139 Millionen Euro verbucht. Dazu beigetragen hatte vor allem der Verkauf von Verlustbringern: SGL trennte sich vom Geschäft mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden. Der Umsatz lag 2017 bei 860 Millionen Euro.

An dem Kohlenstoffspezialist sind die Autobauer BMW und VW sowie die Aufsichtsratschefin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion beteiligt.