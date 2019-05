BASF: Zahlen für erstes Quartal und Hauptversammlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der Chemiekonzern BASF legt an diesem Freitag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Zudem findet an diesem Tag auch die Hauptversammlung des Dax-Konzerns statt. Analysten schließen nicht aus, dass unter anderem der Handelsstreit zwischen den USA und China im Auftaktquartal auf die Ergebnisse drückt - wie bereits im Schlussquartal 2018. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr will BASF wieder mehr verdienen.

Kurz vor der Hauptversammlung an diesem Freitag in Mannheim hatte BASF mitgeteilt, dass der Chemiekonzern und die Investmentfirma LetterOne den Zusammenschluss von Wintershall und Dea vollzogen haben. Die BASF-Tochter Wintershall wird mit Dea zum größten unabhängigen europäischen Gas- und Ölunternehmen. Die Integration soll in etwa einem Jahr abgeschlossen sein.

Der seit fast einem Jahr amtierende BASF-Chef Martin Brudermüller baut den Konzern um. Kosten einsparen will er etwa in der Produktion.