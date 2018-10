Skepsis gegenüber Italien zieht Dax wieder ins Minus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Sorgen um die italienische Haushaltspolitik haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder in die Defensive gedrängt. So gab der Leitindex Dax bis zum Mittwochmittag um 0,56 Prozent auf 11.909,87 Punkte nach.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, fiel am Mittwoch um 1,01 Prozent auf 24.535,05 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 0,43 Prozent ein.

Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets begründete die Verluste mit einem Fernseh-Interview mit Italiens stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Dieser hatte noch einmal klargestellt, dass es keine Abstriche bei den Haushaltsplanungen geben wird. Die italienische Regierungskoalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega hatte angekündigt, in den kommenden Jahren eine deutlich höhere Neuverschuldung anzupeilen als die Vorgängerregierung.

Finanzminister Giovanni Tria habe zwar zuletzt in guter Absicht versucht, die Lage zu beruhigen, schrieb Hewson. Nach den jüngsten Aussagen Salvinis aber werde langsam offenbar, dass Tria nicht derjenige sei, der den Ton angebe.

Unter Druck gerieten insbesondere Aktien aus der Halbleiter- und der Autozuliefererbranche. So sorgte für schlechte Stimmung, dass die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für die Anteilsscheine des Lichttechnikspezialisten Hella gestrichen hatte.

Kurzarbeit in einem Werk des schweizerischen Chip-Zulieferers VAT Group belastete die gesamte europäische Halbleiterbranche. Aktien von VAT brachen in Zürich um knapp 10 Prozent ein. In ihrem Sog verloren Infineon am Dax-Ende fast 4 Prozent und Pfeiffer Vacuum mehr als 6 Prozent.