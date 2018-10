Schwarzer Tag für den Dow in New York

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Der New Yorker Aktienmarkt hat am Mittwoch einen seiner bisher schlimmsten Tage im Jahr 2018 hinter sich gebracht. Bei den Standardwerten und noch mehr im Technologiesektor standen die Zeichen auf Ausverkauf. Der Dow verlor 3,15 Prozent auf 25 598,74 Punkte. Der Euro-Kurs legte zu. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1524 US-Dollar.