New York (dpa) - Die US-Börsen haben moderat zugelegt. An der New Yorker Wall Street beendete der Dow Jones Industrial den Handel 0,36 Prozent höher bei 25717 Punkten. Der Eurokurs gab im späteren US-Handel wieder etwas nach. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung zunächst etwas von ihrem Tagestief bei 1,1214 US-Dollar bis auf 1,1238 Dollar erholt hatte, wurde sie zur Schlussglocke an der Wall Street mit 1,1221 Dollar gehandelt.