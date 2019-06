Erneut Dämpfer für den Dax

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der Handelsstreit zwischen China und den USA macht dem deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zu schaffen. Zudem drücken Berichte über eine Kartelluntersuchung der Marktmacht von Google und Facebook auf die Stimmung.

Diese Nachricht hatte bereits am Vorabend die US-Technologiebörse Nasdaq schwer belastet und am Morgen auch die asiatischen Märkte in Mitleidenschaft gezogen. Etwas Unterstützung liefert hingegen die wachsende Hoffnung der Anleger auf bald wieder sinkende US-Leitzinsen.

Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,61 Prozent auf 11 720,75 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex mit knapp 11 793 Punkten nahe seines Tageshochs geschlossen. Der MDax sank am Dienstagmorgen um 0,56 Prozent auf 24 752,20 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,7 Prozent.