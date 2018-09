Dax steigt wieder in Richtung 12.000 Punkte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer sechstägigen Verlustserie versucht sich der Dax am Freitag wieder zu stabilisieren. Am Vormittag kletterte er wieder vorsichtig in Richtung der 12.000-Punkte-Marke.

Weil im Handelskonflikt zwischen den USA und China aber jederzeit eine weitere Eskalationsstufe droht und zudem die Juli-Daten zur deutschen Industrie und zur Exportwirtschaft enttäuschten, bleiben die Anleger nervös. Zudem steht am Nachmittag noch der viel beachtete, monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA an.

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent auf 11.982,40 Punkte zu, womit sich sein Wochenverlust aktuell auf etwas mehr als 3 Prozent beläuft. Tags zuvor hatte das deutsche Börsenbarometer erstmals wieder seit Anfang April unter der 12.000-Punkte-Marke geschlossen.

Der MDax gewann am Freitag um 0,30 Prozent auf 26.209,86 Punkte und der TecDax rückte um 0,58 Prozent vor auf 2911,67 Punkte. Um 0,26 Prozent nach oben ging es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

"Ab heute könnte der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalieren", warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Im Handelskonflikt lief an diesem Morgen (MESZ) eine Frist für Eingaben durch die Öffentlichkeit ab. "Wenn Donald Trump an der Zollschraube dreht, wird China unmittelbar zurückschlagen. Das Handelsthema ist und bleibt eines der großen Themen, das das globale Wachstum nachhaltig bremsen kann", sagte Altmann.

In dieser Hinsicht steht daher auch der Arbeitsmarktbericht der weltgrößten Volkswirtschaft für den Monat August am Nachmittag im Fokus. Aus Sicht von Altmann drängen sich zwei Fragen auf: "Bremst die Unsicherheit die Unternehmen bereits bei der Einstellung neuer Mitarbeiter? Und schlägt sich die zuletzt sehr positive Wirtschaftsentwicklung in steigenden Löhnen nieder?"

Die Talfahrt der Infineon-Aktien setzte sich ohne Nachrichten weiter fort. Zeitweise sackten sie unter 20 Euro auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Zuletzt fielen sie um 2,1 Prozent auf 20,04 Prozent.