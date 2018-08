Dax schließt leicht im Minus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach drei Gewinntagen in Folge leicht im Minus geschlossen. Der deutsche Leitindex gab um 0,16 Prozent auf 12.365,58 Punkte nach. Etwas Gegenwind war von der tonangebenden Wall Street gekommen. Insgesamt aber hatte sich das Börsenbarometer den Tag über kaum bewegt.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen hingegen gab es Gewinne von 0,36 Prozent auf 26.779,51 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,89 Prozent auf 2962,40 Zähler.

Der Handelsstreit zwischen China und den USA ist derweil um eine Eskalationsstufe reicher. Nachdem Washington am Donnerstag weitere Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar noch zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen werden aber zunächst nicht erwartet. Es sei allerdings ein gutes Zeichen, dass man sich dazu entschieden habe, miteinander zu sprechen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.