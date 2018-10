Dax mit leichten Verlusten vor US-Arbeitsmarktbericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. In den ersten Minuten verlor der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 12 227,60 Punkte. Auch auf Wochensicht würde er damit ein knappes Minus verbuchen.

Der am Nachmittag anstehende, monatliche US-Arbeitsmarktbericht könnte die Renditen für amerikanische Staatsanleihen indes weiter nach oben treiben und die Aktienkurse so erneut belasten, hieß es seitens Experten.

Nach der Feiertagspause am Mittwoch war der Dax breits am Donnerstag wegen der gestiegenen Anleiherenditen zeitweise heftig unter Druck geraten, hatte letztlich aber nur wenig nachgegeben.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank am Freitagmorgen um 0,33 Prozent auf 25 545,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent auf 3372,30 Zähler nach unten.