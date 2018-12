Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem Zinsentscheid in den USA wieder etwas Mut gefasst. Der Leitindex Dax rückte zwar nur am 0,24 Prozent auf 10 766 Punkte vor, unterbrach damit aber immerhin seine jüngste Verlustserie. Der Euro stieg auf 1,1405 US-Dollar.