Dax kaum unverändert - Anleger warten ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der Hängepartie im internationalen Handelsstreit haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt mit weiteren Aktienkäufen zurückgehalten.

Der Dax behauptete sich auf dem Niveau der Vorwoche, die er mit einem Zugewinn von fast 3 Prozent abgeschlossen hatte. Am Nachmittag lag er knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 11.528,60 Punkten.

In der zweiten deutschen Börsenreihe war das Vorzeichen negativ: der MDax der mittelgroßen Werte gab zuletzt um 0,51 Prozent auf 24.348,53 Zähler nach. Auf europäischer Bühne wiederum schaffte es der Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,29 Prozent auf 3223,84 Punkte in die Gewinnzone.

Auf Unternehmensseite schwankten die Aktien von Wirecard weiter. Am Freitag noch von einem skeptischen Analystenkommentar der US-Bank Merrill Lynch belastet, kletterten sie nun um etwa 1 Prozent. Händler führten dies auf eine Gegenstimme der französischen Bank Exane BNP Paribas zurück.

Allgemein gefragt waren defensive Branchen wie Telekom-, Versorger- oder Gesundheitswerte. Allen voran rückten die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) an der Dax-Spitze um fast 2 Prozent vor. Am anderen Indexende dagegen zollten Infineon ihrer jüngsten Rally mit einem Abschlag von 2,5 Prozent Tribut.

Am Rentenmarkt war am Montag nur wenig Bewegung drin. Die Umlaufrendite betrug wie am Freitag 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex legte nur knapp um 0,02 Prozent auf 140,81 Punkte zu. Der Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 159,75 Punkte.