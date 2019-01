Dax kann nicht an Gewinne der Vorwoche anknüpfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem neuerlichen Kurssprung vom Freitag hat sich der Dax zum Wochenauftakt kaum verändert. Am späten Vormittag lag der Index mit 0,14 Prozent leicht im Minus bei 11.265,94 Punkten.

Er verteidigt damit weitgehend das am Freitag erreichte höchste Niveau seit Anfang Dezember des Vorjahres. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,18 Prozent auf 23 780,42 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag etwas deutlicher im Minus.

Unter den Einzelwerten profitierten die Aktien der Deutschen Bank mit plus 0,7 Prozent von Spekulationen um eine höhere Beteiligung des Emirats Katar an dem Geldhaus. Derzeit hält Katar gut 6 Prozent an der Bank. Bereits am Freitagnachmittag hatten die Deutsche-Bank-Titel kräftig zugelegt und mit einem Plus von knapp 4 Prozent geschlossen.

Dagegen sind die RWE-Aktien nach dem angekündigten Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung mit minus 0,2 Prozent etwas eingeknickt. Allerdings waren sie in den vorigen drei Handelstagen in der Hoffnung auf eine Einigung und hohe Entschädigungszahlungen um fast 9 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2018 gestiegen.

Nach einer negativen US-Gerichtsentscheidung sackten Morphosys-Papiere am MDax-Ende um rund 6 Prozent ab. Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab erklärte ein US-Bezirksgericht drei Patente des deutschen Biotech-Unternehmens für ungültig. Eine für Morphosys günstige Entscheidung hätte dem Unternehmen laut dem Analysten Gunnar Romer von der Deutschen Bank deutliche Umsatzbeteiligungen für das Krebsmittel Darzalex von Janssen gebracht.