Dax im Minus nach Fresenius-Schock

Frankfurt/Main (dpa) - Belastet von hohen Kursverlusten bei den Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und der Mutter Fresenius SE hat der Dax am Mittwoch nachgegeben. Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag 0,50 Prozent tiefer auf 11.717,63 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,10 Prozent hoch auf 24.468,40 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 0,18 Prozent ein.

Noch am Montagvormittag war das Barometer mit 11.459 Punkten auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 abgesackt. Vor allem kräftige Gewinne an der Wall Street trieben dann aber an. Überzeugende Quartalszahlen und höhere Gewinnziele großer US-Konzerne hatten die Anleger wieder mutiger gemacht.

Unter den Einzelwerten stehen im Dax mit sehr hohen Kursverlusten die Aktien von Fresenius und FMC nach einer Gewinnwarnung des Dialyseanbieters im Fokus. Das Minus der FMC-Papiere belief sich zuletzt auf rund 18 Prozent. Fresenius verloren mehr als 11 Prozent. Analysten hätten im dritten Quartal mit besser laufenden Geschäften gerechnet und die bisherige Jahresprognose des Dialysekonzerns als konservativ erachtet, hieß es. Umso größer sei die Enttäuschung. Unter den besten Dax-Werten fanden sich am Nachmittag Titel von Vonovia mit plus 2,2 Prozent. Auch im MDax waren Immobilienwerte vorne: LEG gewannen 2,5 Prozent und Aroundtown 2,3 Prozent.

Im SDax entschieden sich Zooplus nach Umsatzzahlen und zunächst wechselhaftem Verlauf letztlich für Kursgewinne: Die Anteile des Internethändlers für Tierbedarf gewannen 1,6 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Vortag auf 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 140,48 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,29 Prozent auf 159,22 Punkte zu. Der Euro gab nach und kostete zuletzt 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1587 (Montag: 1,1581) Dollar festgesetzt.