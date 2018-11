Dax im Minus - Unsicherheit vor US-Zwischenwahlen belastet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Dax verlor zur Mittagszeit 0,30 Prozent auf 11.460,00 Punkte.

Der MDax sank um 0,25 Prozent auf 24.190,87 Zähler und auf europäischer Bühne verlor der Leitindex EuroStoxx 50 0,4 Prozent.

Es herrsche eine gewisse Nervosität vor den ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump, hieß es am Markt. "Der US-Präsident hat sich stark im Wahlkampf engagiert, denn für das republikanische Lager geht es um sehr viel", sagte Fondsmanager Olivier de Berranger von La Financière de L'Echiquier. Prognosen zufolge dürfte Trumps Partei ihre knappe Mehrheit im Senat behaupten, doch im Repräsentantenhaus könnte sie verloren gehen. Trump würde dann in seiner Politik stark gehemmt, was für die Märkte Unsicherheit bedeuten würde.

Unternehmensseitig standen vor allem Quartalsberichte im Fokus. Im Dax setzten sich die Papiere der Deutschen Post an die Spitze mit plus 3,2 Prozent. Zwar brockte die Sanierung des heimischen Brief- und Paketgeschäfts im Sommer rückläufige Gewinne ein, doch Analysten hatten nach der Warnung im Juni mit einem noch etwas stärkeren Einbruch gerechnet. Am Index-Ende hingegen litten die Aktien von Eon mit minus 3,9 Prozent unter einer Abstufung der Bank Morgan Stanley.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Morphosys nach Zahlen und einem nun noch etwas optimistischeren Blick auf den Jahresumsatz mit plus 7,4 Prozent Favorit. Die Modeunternehmen Hugo Boss und Zalando konnten hingegen mit ihren Geschäftsberichten nicht begeistern. Zalando verloren als MDax-Schlusslicht gut 6 Prozent. Hugo Boss hielten sich mit minus 0,2 Prozent recht stabil, was am Markt auf ein bekräftigtes Kaufurteil der Bank UBS zurückgeführt wurde.