Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Start in den Börsenmonat April weiter Fahrt aufgenommen. Der Dax ging mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 11 681,99 Punkte aus dem Handel und knüpfte damit an seinen guten Lauf des vergangenen Quartals an. Der Eurokurs zeigte sich am frühen Abend etwas schwächer bei 1,1210 US-Dollar.